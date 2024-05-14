〈華紙法說〉Q1獲利較去年同期轉盈 EPS 0.04元 Q2國際漿價續揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 18:51

華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開法說會，第一季稅後純益 0.47 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.04 元。展望第二季，華紙指出，目前觀察第二季國際漿價持續上揚，原料價格持穩。

華紙第一季營收 52.83 億元，季減 3.2%，年減 3.3%；毛利率 10.2%，季增 0.2 個百分點，年增 4.2 個百分點；營益率 0.3%，季減 0.6 個百分點，較去年同期轉正。稅後純益 0.47 億元，季減 69.7%，較去年同期轉盈，每股純益 0.04 元。華紙表示，由於漿價持續上漲，加上木片價格穩定，帶動第一季毛利率達 10.2%。

展望未來，華紙則表示，目前觀察第二季國際漿價持續上揚，原料價格持穩，雖然久堂、台東廠有例行性設備歲修，且花蓮廠仍受地震影響，部分漿紙產線尚未恢復運轉，但目前庫存充足，營運維持正常運作。

環境部於 4 月 29 日預告「碳費收費辦法」等 3 項子法草案，對此華紙表示，將持續關注相關法案發展。此外，為了降低未來徵收碳費的影響，華紙已經陸續啟動相關的能源改善專案，包括製程改善，以及再生能源設備的投入。