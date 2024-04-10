〈電子五哥營收〉和碩Q1營收年減逾2成 看好Q2呈年增趨勢
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 20:04
和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 747.51 億元，累計今年第一季營收 2504.01 億元，年減超過 2 成，為近 3 年來新低。不過看好在三大產品線陸續推出新品後，第二季 5 月開始將看到年增趨勢，可望帶動整體營運表現。
和碩 3 月營收 747.51 億元，月增 12.75%，年減 26.19%。累計今年第一季營收 2504.01 億元，季減 26.82%，年減 21.29%。
筆電出貨狀況，和碩指出，受惠季底效應帶動，3 月筆電出貨 65 萬台，月增 73.33%，但仍年減 16.12%；第一季整體出貨 150 至 160 萬台，季減約 6.06%，年減 7.46%。
三大產品線方面，和碩指出，第一季表現相對平淡，不過在第二季開始陸續推出新品後將有所改善。下半年更有機會迎來成長，預期消費性電子產品將大幅成長，通訊產品呈現倍數成長，不過資訊產品則預估趨於持平。
AI 伺服器方面，2 月開始有少量組裝與測試 (L10) 出貨給北美客戶，不過仍持續有主機板製作 (L6)，未來也不排除有伺服器整機系統 (L11) 的訂單。
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