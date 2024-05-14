NDR策略師：雖然聯準會帶來不確定性 金價仍有望繼續攀高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-14 18:09

Ned Davis Research 首席全球投資策略師 Tim Hayes 表示，投資者應該預期黃金市場的波動性會增加，因為聯準會的不確定性，讓金價短期內可能出現動盪。

Hayes 預計，金價最終將超越上個月創下的每盎司 2448 美元以上的歷史高位，但在聯準會開始降息之前，這一突破預計不會出現。

原本市場預計，聯準會今年有望降息 6 次，也推動了金價上揚，不過近期隨著通膨高升，降息預期已經降至兩次。

本周黃金可能特別脆弱，因爲市場將關注本周即將公布的消費者價格指數報告。如果通膨高於預期，可能迫使市場放緩降息的步伐。

Hayes 表示，聯準會繼續與通貨膨脹對抗，在短期內可能對黃金構成挑戰。但他補充說，投資者需要看整體金融格局，由於勞動力市場的鬆動和經濟活動疲軟，聯準會也不會升息。

Hayes 說：「趨勢仍然是朝着我們前進的寬鬆政策方向發展，這一點沒有改變。」 「這裡的背景對黃金仍然是有利的。我不會感到驚訝，一旦我們獲得更多確切的證據，表明實際上債券殖利率正在下降，我們將會採取寬鬆的貨幣政策。」

Hayes 認為，除了黃金機會成本改善之外，今年支撐金價走高的另一個重要因素是投資情緒。 他補充說，黃金市場目前的狂熱程度與先前的高峰相差甚遠。