〈貴金屬盤後〉降息預期黯淡 掩蓋避險需求 金價小幅回落

鉅亨網編譯許家華 2024-04-18 07:04

黃金價格周三 (17 日) 小幅下跌，但交易價格接近上周創下的歷史新高，係因美國降息希望減弱所帶來的壓力，掩蓋了中東地緣政治動盪激起的避險需求漲勢。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.8% ，收每盎司 2407.8 美元。

現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2376.39 美元。

上周五因預期伊朗對以色列進行報復性攻擊，金價觸及歷史新高 2431.29 美元。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，地緣政治不確定性繼續支撐黃金，如果局勢升級，金價可能會升至 2500 美元區間。「只有央行停止採購，或投資者返回風險啟動階段，黃金價格才會下跌。」他說。

伊朗表示，其軍隊已準備好應對以色列的任何襲擊。伊朗上周末首次直接攻擊以色列，以報復以色列 4 月 1 日攻擊大馬士革的伊朗領事館。

包括聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell ) 在內的官員周二沒有就何時降息提供任何指導，僅稱貨幣政策需要更長期的限制。

市場目前預計，美國 9 月降息的可能性為 71%。利率下降可增加不孳息的黃金之投資吸引力。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，儘管黃金目前的趨勢與美元、美國公債殖利率基本上保持不相關，但仍可能對兩者的走勢做出短期反應。

現貨白銀上漲 1.1%，至 28.39 美元。

白銀研究所表示，由於強勁的工業消費帶動需求成長 2%，而總供應量下降了 1%，，今年全球白銀赤字將增加 17%，達到 2.153 億金衡盎司。

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