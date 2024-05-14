《大賣空》原型：馬斯克只在轉移焦點 特斯拉將大跌70%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-14 14:40

著名空頭投資人 Danny Moses 表示，特斯拉 (TSLA-US) 的股價正在急劇調整，即使在「新科技」方面有所進展，也無法避免即將出現的暴跌。

Moses 是電影《大賣空》的原型之一，過去也長期看空特斯拉，他沒有改變這一想法，並預計特斯拉股價最終將達到 50 美元，較目前 171 美元的水準下跌 70% 。

他在接受〈CNBC〉採訪時說，無論是 robotaxi 還是在人工智慧方面的雄心，都只能在一段時間內掩蓋其搖搖欲墜的業務前景。

這位 Moses Ventures 創辦人，去年就已對外透露他在做空特斯拉，並且認為，執行長 Elon Musk 收購 X(前身為 Twitter) 後，削弱了對特斯拉的關注，在後者面臨諸多不利因素下，這一決定令人失望。

Moses 再次將焦點集中在馬斯克身上，解釋了他為何對特斯拉仍持悲觀態度，這支股票今年迄今已下跌近 33%。

特斯拉在第一季財報電話會議上，加倍強調了機器人計程車和人工智慧計畫後，股價短暫反彈，但 Moses 認為，這只是轉移焦點，分散了人們對公司錯誤基本面的注意力。

Moses 周日表示，馬斯克此刻正在解雇很多人，而他們的核心業務中的一切都在崩潰，他能做的，只是向每個人展示了 robotaxi 、人工智慧和自動化等等想法。

Moses 指出，不利因素不僅限於其業績，他還指出，特斯拉目前正面臨司法部的調查，以確定特斯拉是否在其車輛的自動駕駛功能方面誤導了消費者和投資者。