日媒：Arm將成立人工智慧部門 於2025年推出AI晶片

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 15:20

軟銀持有這家英國晶片設計公司 90% 的股份，據報導，Arm 將設立一個人工智慧晶片部門，在 2025 年春季之前，開發 AI 原型產品，並由合作廠商生產，預計於 2025 年秋季開始首批量產，目前正與台灣台積電 (2330-TW) 等代工廠討論相關事宜。

Arm 設計了建構晶片的基本架構。 然後，它將其設計的許可，出售給高通 (QCOM-US) 和輝達 (NVDA-US) 等公司，並針對每筆銷售收取特許權使用費。公司指出，目前 99% 的高階智慧型手機均採用 Arm 技術。

據報導稱，Arm 將承擔人工智慧晶片的初始開發成本，該成本可能達到「數千億日元」。 量產體系建立後，Arm 的 AI 晶片業務可以「剝離並置於軟銀旗下」。

根據 LSEG 的數據，今年以來 Arm 股價已上漲近 45%，市值超過 1130 億美元。 該公司於 2016 年被軟銀以 320 億美元收購，去年在那斯達克上市。

軟銀由日本億萬富翁孫正義創立並掌舵，在人工智慧領域下了大注，據報導，軟銀計畫明年投資 9.6 億美元，以增強其生成人工智慧的計算設施。 今年 6 月，孫正義表示，軟銀希望「成為人工智慧革命的領導者」。