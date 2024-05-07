能源轉型正「風」行！台灣離岸風電裝置容量55GW 世界第3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 12:53

根據安永可再生能源國家吸引力指數第 62 期 (RECAI) 調查顯示，臺灣在國家排名比上次的調查上升兩個名次，排名第 24 位，反映政府積極推動能源轉型。依臺灣 2050 淨零排放路徑規劃，臺灣離岸風電的計畫裝置容量達 55GW，僅次於荷蘭及德國，名列世界第三，可見離岸風電市場對臺灣能源轉型及世界級投資人的重要性。

根據 RECAI 調查結果，離岸風電業的動盪期，可能會改變未來大型能源專案的建設和融資方式。離岸風電對於實現淨零排放相當重要，但受到供應鏈問題、成本上升的影響，自 2019 年以來，全球專案成本上漲了 39%，未來十年，通貨膨脹可能使該行業的資本支出增加約 2,800 億美元。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理吳培源表示，目前臺灣離岸風電也同樣遭遇融資和建設的難題，導致開發進程延宕。融資相關風險主要來自企業購電合約 (CPPA) 對融資條件的影響，建設則受到國產化供應鏈與船舶等短缺，限制了開發期程與增加成本管控難度，以上綜合影響離岸風電開發商的財務可行性。

此現象可以從去年離岸風電第三階段第一期簽署行政契約的五個風場開發商與今年四月第二期投標的六家業者高度重疊觀之，目前既有的開發商對於 CPPA 及國產化供應鏈，相較於其他外資開發商，具有先行優勢及排擠效應。

可再生能源國家吸引力指數排名前三的國家與上次相同不變：美國、德國、中國大陸。美國蟬聯第 1 位，主要是因為《降低通膨法案》的激勵措施使得太陽能顯著增長，但是由於成本上升，美國政府面臨市場參與者對於放寬離岸風電專案政策補貼條件的施壓。

德國持續位居第二位，其陸上風電行業經歷大幅增長，截至 2023 年的 9 月底，新增裝機容量超過 2022 年的總裝機容量。第三位的中國，太陽能和風能使得中國邁向 2030 碳達峰目標，中國政府計畫透過綠電認證支持專案開發，幫助實現 2025 年再生能源電量占比 33% 的預期目標。

此次調查較特別的是，北歐國家積極追求可再生能源，使得丹麥、瑞典、挪威皆提升了名次，丹麥第九位，瑞典第 17 位，挪威第 26 位。

此外，日本排名第 13 名，下滑 3 個名次，雖然擁有豐富的自然資源並承諾減少化石燃料，但在太陽能和風能部署方面，日本仍然落後其他主要經濟體。同樣地，智利下滑了 2 個名次而排名第 16 位，儘管有新的電池儲能目標，但由於智利全國各地的太陽能縮減，仍在努力解決此問題。

在此背景下，預計 2030 年離岸風電目標的 15 個市場中約有 80% 將無法實現其既定目標。尤其英國已經放棄了其作為離岸風電專案最具吸引力的國家的領先地位，排名第 7，下滑 3 個名次。2023 年 9 月，英國第五輪分配 (AR5) 中離岸風電的最高執行價格為每兆瓦時英鎊 44 元 (54 美元)，不足以吸引開發商競標。這代表了英國到 2030 年實現 50GW 海上裝機容量目標遇上了挫折。