〈能源盤後〉俄暗示OPEC+可能增產 油價收低 盤中觸及3月中旬以來最低

鉅亨網編譯許家華 2024-05-08 06:00

國際油價周二 (７日) 溫和收低，且短暫觸及 3 月中旬以來的最低價格，係因新聞報導稱俄國副總理 Alexander Novak 稱 OPEC + 可能準備提高原油產量。

早盤一度有來自以哈戰爭的支撐力，因為投資者仍關注其進展。以色列軍隊控制了與埃及接壤的拉法邊境口岸的加薩一側。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 10 美分或 0.1%，收每桶 78.38 美元，盤中低點達 77.55 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 17 美分或近 0.2%，收每桶 83.16 美元，盤中低點達 82.41 美元。

FactSet 數據顯示，WTI 原油和 Brent 原油盤中均觸及 3 月 13 日以來的最低水準。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.54 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2% ，收每加侖 2.47 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲近 0.6%，收每百萬 Btu 2.21 美元。

市場驅動力

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示：「油價走低是因為，就算以哈之間再起戰鬥，單獨來看，並不會真正影響產油國。」

「倘若之後伊朗被帶動，而對以色列進行更直接的攻擊，情況可能會有所不同，但目前市場低估這種可能性。」他說。

俄副總理 Novak 透過俄媒表示，OPEC + 整體組織增產的可能性仍在分析中。「一切都取決於當前的情況；供需的平衡，一切都經過分析。現在我們不需要預測任何事情。我們需要了解市場的感受。」

OPEC+ 第二季預計延續現有的 220 萬桶 / 日的自願減產計畫，該集團將在 6 月 1 日的會議上做出產量決議。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，最終這仍將由沙烏地阿拉伯和其他七個 OPEC+ 國家決定下半年是否維持自願減產，障礙之一可能是一些國家迄今未能充分執行商定的減產配額，其中包括伊拉克和哈薩克斯坦，這兩國第一季產量大大超出產量目標，但這兩國上周均提出計畫，說明打算如何在年底前彌補其生產過剩的行為。

基礎設施資本顧問公司執行長 Jay Hatfield 認為，OPEC + 可能會在下次會議上限制產量。

他還預計，隨著市場進入夏季旅遊旺季，WTI 油價將觸底於 75 美元區域，並可能反彈至 85 美元以上。

與此同時，以哈戰爭進行數小時後，以色列佔領了拉法過境點的加薩一側，哈馬斯周一稱接受埃及 - 卡達從中調解的停火協議，但以色列堅稱該協議沒有滿足其核心要求。

Hatfield 認為，除非伊朗直接參戰，否則中東衝突應該不會導致價格上漲。

EIA 預測，2025 年 OPEC 的閒置產能為 409 萬桶 / 日，低於今年估計的 415 萬桶 / 日，但高於 2023 年的 368 萬桶 / 日。