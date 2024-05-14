〈紐約匯市〉市場觀望美國CPI 美元指數小跌、日元貶至近2周低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-14 05:51

美元指數周一 (13 日) 走軟，因市場預期本周出爐的美國經濟數據將顯示通膨和經濟成長放緩，反觀歐洲經濟意外上行，且可能受央行降息提振。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.08%，報 105.22。

目前市場預期聯準會 (Fed) 最快將從 9 月開始降息，12 月可能再降，和近來對於 Fed 可能重啟升息以抑制「黏性通膨」的前景有所不同。

RBC GAM 資深 BlueBay 投資組合經理 Kaspar Hense 表示，美國第二季的經濟狀況正在出現轉變，隨著上周初領失業金人數反映就業疲軟，美元的強勁表現有可能消退。「我們認為數據稍微走軟，不只是通膨，還有就業市場。然而，關於通膨是否會像之前那樣持續大幅走高，仍是未知數。」

路透調查顯示，即將在周三 (15 日) 出爐的美國 4 月核心消費者物價指數料月增 0.3%，增幅略低於 3 月的 0.4%。

路透訪調多數經濟學家預期，Fed 今年將降息兩次，首次將發生在 9 月。Hense 指出，美元在很大程度上是由利率所推動的，美元的部分強勢走勢，可能會隨著就業數據疲軟而消散。

儘管市場預期美國通膨成長率將放緩，Fed 副主席傑佛森 (Phillip Jefferson) 周一表示，在物價壓力明顯緩解之前，他支持維持利率穩定。

除了 CPI 以外，美國還將在周三公布最新零售銷售數據，周四公布工業生產數據。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，CPI 疲軟、零售銷售走軟和工業生產放緩，應該會對美元構成壓力，因為這有助於鞏固利率上限。他並指出，未來幾天應該會有更多數據顯示歐洲經濟正在復甦，例如德國 ZEW 經濟景氣指標。

截稿前，歐元上漲近 0.2% 至 1.0789 美元。英國公布就業數據前夕，英鎊升 0.3% 至 1.2558 美元。

美元兌日元上漲 0.3% 至 156.17 日元，為 5 月 2 日以來最高。交易員仍對日本當局出手干預匯市的風險保持警惕。

亞洲早盤，日本銀行 (央行) 將 5 年至 10 年期的公債購買金額縮減至 4250 億日元，為去年 12 月以來首度削減購債規模，消息一度為日元帶來短暫支撐。

離岸人民幣小跌 0.1%，至 7.2390 人民幣兌 1 美元。在岸人民幣則跌至 4 月 30 日以來最低。交易員正在等待美國宣布新一輪對中關稅。

中國人民銀行周末表示，4 月新增貸款降幅超出預期，整體信貸成長創下歷史新低。另一份數據顯示，中國 4 月 CPI 上漲，PPI 則延續跌勢。

截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格: