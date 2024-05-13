比特幣反覆測試關鍵區間！渣打估川普勝選將帶來利多 他喊到至少百萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-13 15:20

比特幣 (BTC) 近日不斷在 5.8 萬至 6.3 萬美元測試關鍵區間，在美國 4 月通膨數據出爐前，市場對這個全球最大加密貨幣的情緒未見改善的跡象，比特幣今 (13) 日早盤在 6.1 萬美元價位上下震盪，但與此同時，市場認為比特幣價格雖不斷測試 6 萬美元大關，仍展現出韌性，若突破壓力，將再出現一輪漲勢，渣打銀行更預測年底前將漲至 15 萬美元大關，推特共同創辦人之一的 Jack Dorsey 最新更表示比特幣價格至少將達 100 萬美元。

著名加密貨幣技術分析師 Ali Martinez 表示，比特幣價格的關鍵價位為 6 萬 4290 美元，這一價位在比特幣的價格走勢中具有歷史意義。若比特幣成功站上並建立這一支撐價位，將打開通往 7 萬 6610 美元的潛在反彈走勢，表明強勁的看漲勢頭。

另據加密貨幣分析師和交易員 Captain Faibik 預測，比特幣將從下降楔形型態中向上突破，顯示未來一周可能會出現上漲走勢，此次突破可能代表比特幣近期下跌趨勢的逆轉，並引發新的看漲動能。

此外，就像美國前總統川普一樣，渣打銀行對比特幣的態度近期也有 180 度轉變，此前曾警告比特幣價格可能跌至 5 萬美元區間，但在其最新研究報告卻以市場情緒改善為由，修改目標價，預估比特幣今年底可達 15 萬美元。

以 Geoff Kendrick 為首的渣打研究團隊在報告中表示，若川普在 11 月的美國總統大選中獲勝，對比特幣而言將是利多，川普將為加密貨幣創造一個有利的監管環境。

在聯準會上周三 (8 日) 言論意外偏鴿且美國就業數據公布後，Kendrick 為首的分析師修改此前預期，並認為比特幣將從近期低點 5 萬 6500 美元反彈，今年底的目標為 15 萬美元，2025 年底為 20 萬美元。

除川普可能當選帶來的利多因素外，Kendrick 還強調了對美債和赤字可持續性的擔憂，認為美國公債及其赤字似乎正走在一條不可持續的道路上，恐導致美債殖利率曲線變得更陡峭，期限溢價上升。隨著投資人尋求另類資產，這一情況將更廣泛地支援數位資產。

自退出推特董事會之後專注在比特幣的 Dorsey 上周四 (9 日) 在接受《Pirate Wires》訪問時也對比特幣長期價格走勢表達看漲觀點，他認為到了 2030 年，比特幣價格至少會達到 100 萬美元，並稱比特幣很可能會達到且超越這個數字。

現為支付平台 Block 負責人的 Dorsey 還指出，比特幣最有趣之處是整個生態系統的協作性質，以及激勵集體努力增強網路的機制，而不在價格走勢。