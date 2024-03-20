工研院攜手Arm 建世界級系統驗證中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-20 19:18

全球產業受到 5G、生成式 AI 以及大型語言模型 (LLM) 等新一代 AI 科技帶來轉型創新，工研院與矽智財大廠 Arm(ARM-US) 今 (20) 日攜手成立「ITRI･Arm SystemReady 驗證中心」，成為繼美國、歐洲與印度後第四個驗證中心。

工研院指出，此次合作以工研院深厚的研發能量與 Arm 全球生態系統認證平台，提供 AIoT 世界級系統標準驗證服務，推升國內軟體在多元的硬體生態系中領先全球水準，促使臺灣產業 AI 人工智慧與 IOT 物聯網的運用結合，接軌國際趨勢。

根據國際數據資訊公司 (IDC) 估計，2026 年全球物聯網產值將達到 1.145 兆美元，商機龐大，AIoT 廣泛應用於車用、醫療、工業、運輸等領域，當前也積極開拓車載與衛星的新興應用，尤其在全球及政府加速推動電動車、新能源車科技浪潮上，結合 5G AIoT 的科技發展便至關重要。經濟部產業發展署長期支持工研院發展驗證設計機制，隨著 GAI 趨勢興起，更須結合先進科技發展與國際接軌。

工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院在經濟部產業發展署補助下，2021 年工研院與 Arm 攜手合作構建了新創 IC 設計平臺，不僅有助於新創公司結合關鍵 IP，加速推出具國際競爭力的產品，更提升臺灣 IC 設計產業的全球市場佔有率。

本次再度攜手 Arm 成立東亞首座「ITRI･Arm SystemReady 驗證中心」，透過工研院的營運，將密切串聯臺灣的半導體供應鏈與 Arm 的全球生態系統，臺灣的設備製造商能確保其硬軟體的流暢運作並符合標準，從而提升了在全球市場上的信任度與能見度。

Arm 臺灣總裁曾志光說，Arm 在全球物聯網產業擁有 6 成以上的市佔率，代表全球多數的物聯網應用運行在 Arm 架構之上。Arm 過去已在全球包括美國、歐洲與印度打造「ITRI･Arm SystemReady 驗證中心」，並獲得超過全球業界 100 項認證。

Arm 著眼工研院為國際級研發機構並與產業深厚鏈結，本次攜手工研院於臺灣成立 Arm 全球佈局的第四個驗證中心。將協助臺灣設備製造業升級 AIoT 環境，透過裝置和系統的標準化，加速和擴展軟體開發人員專注於產品的創新與附加價值，持續提升裝置與聯網的安全防護力以及有效降低總擁有成本等，更重要的是能串接全球廣大的生態系夥伴掌握萬物連網的商機。