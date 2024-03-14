Arm首度將v9架構導入車用 導入輝達車用晶片Thor

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 12:41

矽智財大廠 Arm(ARM-US) 今 (14) 日舉辦車用新品發表會，車用事業部亞太區資深總監鄧志偉指出，此次首度把用於伺服器的 v9 架構，導入車用處理器，滿足更複雜的車用處理需求，目前也已獲得輝達 (NVDA-US) 採用、並導入在 DRIVE Thor 處理器。

鄧志偉表示，隨著車用系統越趨複雜，對安全跟運算需求更強烈，Arm 也提供更好的開發方式，加速解決車用市場問題，因此除了推出新 IP，也集合所有夥伴將所有運算元件整合在一起，並提供全新軟體，滿足車用市場的需求。

Arm 此次透過整合所有服務，架構成標準化的車用虛擬平台，同時也開發平台專用的軟體，讓更多車廠與 IC 設計公司在晶片開發過程中，就可透過專用軟體，加速開發時程，預期可減少 2 年的開發時程。

Arm 此次推出全新的 Arm 車用運算子系統 (CSS)，可提供客戶預先整合和驗證 Arm 車用 (AE) IP 配置，並使用領先的晶圓製程，針對效能、功耗和面積都進行優化，預期第一款車用 CSS 預期 2025 年上市供應。