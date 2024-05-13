〈焦點股〉佳能企業AI光學出貨增受惠 股價漲停創14年新高

佳能企業 ( 2374-TW ) 受惠多項 AI 光學產品出貨頻率增加，其中透過 AI 鏡頭結合 Nvidia AI 平台運用於農業科技並接獲日本光學大廠訂單，而智慧城市的 AI 鏡頭產品也將陸續出貨，股價在今 (13) 日爆量逾 4.2 萬張鎖住漲停 46.5 元，也創創 14 年新高。

佳能企業從全球最大數位相機廠轉型至今，績效顯現，2023 年下半年本業已獲利。在車載鏡頭系統方面，佳能企業也有斬獲，預計 2024 年下半年將開始出貨車載相關產品至日本車廠。此外，佳能今年加速腳步，加大力道於 AI 產品應用上，多項 AI 產品陸續出貨，2025 年展望樂觀。

佳能企業在 AI 運用方面，日前一日本客戶在去年底所發表的即時 AI 系統在 Nvidia Jetson 平台上運用 AI 鏡頭能準確的觀察並預測出母牛分娩的正確時間，該日系客戶已在日本媒體上宣布將於 2024 年陸續出貨。佳能企業獲此產品生產代工，也讓佳能企業跨入農業 AI 科技相關產業又一大突破。