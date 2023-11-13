佳能企業前三季擺脫虧損 力拼2024年營運再向上

光學元件廠佳能企業 (2374-TW) 獲利表現亮麗，第三季稅後純益 2.39 億元，每股純益達 0.84 元，前三季擺脫虧損，稅後純益 2.32 億元，每股純益 0.82 元，公司今 (13) 日召開法說指出，2024 年營運仍將成長，三大主軸產品也以影像應用估占比 60% 最高。

力拼 2024 年營收達成雙位數成長的佳能企業，預估明年營收比重以影像應用 最高，比重約占 60%，其次爲光學模組占 20%，再其次爲車用及監控的 Edge AI 占 15% 。同時，佳能企業的 Edge AI Camera 模組也有機會應用在 AI PC 及 NB 上。

佳能企業規劃 2024 年的資本支出約 1000 萬美元，其中越南二廠 (北越廠) 占 700 萬美元。

佳能企業第三季營收 15.8 億元，毛利率 28.54%，季增 4.69 個百分點，年增 6.06 個百分點，稅後純益 2.39 億元，季增 2.97 倍，年增 40.63%，每股純益達 0.84 元。

佳能企業前三季營收 36.09 億元，毛利率 25.28%，年增 3.07 個百分點，前三季稅後純益 2.32 億元，年增 36.88%，每股純益 0.82 元。