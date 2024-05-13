【0506-0510】豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員單周狂勝大盤9.31％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-05-13 11:01

逢台股續創新高，眾多投資人居高思危，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、【0506-0510】模擬競賽排名

上周 TOP1 周漲幅達 11.58%，領先大盤 1.86% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 6.64% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！

二、【0506-0510】快速小結

上周五 (10) 日台股震盪後走高，終場上漲 148 點，20,708 點作收，成交量為 4,343 億，相較於上周，本周累計上漲 378 點或 1.86%。

就上周模擬競賽結果顯示，即便大盤走勢相當波動，百名挑戰者中排行前十位至少都有 6% 以上的漲幅，優於大盤 1.86% 的漲幅。

統計上周最多人看好的前十名個股中出現較大的變動，除代工廠排名第一以外，傳產機械、記憶體相關、矽光子、CoWoS、重電等概念股皆有個股上榜。

強勢的股票為電機機械，單周漲幅達到 60.28%，觀察 TOP10 個股多為傳產或航運個股，盤面結果與模擬競賽的的結果不謀而合。

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