誰最ESG來這查! 櫃買中心「綠色證券資訊平台」29日上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 11:32

櫃買中心將滿 30 週年適時推出「綠色證券資訊平台」，113 年 2 月 29 日正式上線，這是國內第一個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形之平台。篩選出國內外具公信力、符合一定綠色標準之標章共 28 項 (包括國內 9 項、國外 19 項)，並彙總上市櫃公司取得該等標章之情形，方便投資人取得各家公司最完整的綠色相關投融資資訊。

該平台同時整合了國內外永續金融政策及我國永續發展債券、永續指數及商品等國內綠色證券相關資訊，並囊括納斯達克綠色標誌及倫敦證券交易所綠色企業標誌等國外綠色證券資訊。

櫃買中心表示，面對全球減碳淨零趨勢，綠色活動逐漸成為供應鏈管理之關鍵，永續投資亦是金融發展之重點工作，有感在綠色浪潮下，國內外機構組織陸續推出綠色相關標章衡量企業之綠色投入，而我國許多上市櫃公司亦積極投入綠色活動，惟至今尚無彙整掛牌公司綠色相關成就或資訊之平台，故櫃買中心率先規劃建置「綠色證券資訊平台」，彙整上市櫃公司綠色活動表現，以鼓勵企業持續減碳轉型，並希望帶動市場對綠色議題之重視，共同邁向 2050 淨零排放目標。