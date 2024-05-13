電商打618前哨戰 小七iOPEN Mall三大主題策展暖身

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-13 14:44

統一超 (2912-TW) 為超前搶進電商界年中最大檔 618 購物節，旗下 7-ELEVEN 經營的購物商城 iOPEN Mall 即日起以「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」三大主題策展，並透過三大優惠活動為 618 購物節暖身。

iOPEN Mall 目標打造出離家最近的電商服務平台，持續以零開店費、零系統費、零交易手續費的無痛創業專案，提供微型創業家、中小企業低營運成本、24 小時皆可使用的超省力創業環境，目前海內外已合作近 5 萬間店家，協助上架商品數逾 350 萬。

iOPEN Mall 積極與經濟部中小及新創企業署深度合作推出「城鄉厚禮專區」，站上已成就 6 大百萬創業家，分別為具蒐藏價值的群樂積木專賣店、育兒神隊友的丞馨媽咪副食品、來自澎湖新鮮海產的享島鮮物、站上最熱賣的坤伯傳家餃、澎湖在地人伴手禮首選的新臺澎海產購物中心、結合在地穀物的潤米 ROOMY。

統一超表示，iOPEN Mall 將持續與經濟部中小及新創企業署擴大聯合招商、深耕城鄉厚禮專區，以更接地氣的經營模式，做出市場區隔。