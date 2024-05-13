〈焦點股〉可成營收動能持穩回升 股價寫54個月新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 10:14
機殼廠可成 (2474-TW) 受惠特定品牌客戶推出促銷活動，4 月營收達 14.68 億元，月增 8.3%，激勵今 (13) 日股價漲逾半根停板，最高漲至 237 元，拉出一根長紅 K，更寫下 54 個月以來新高。
可成今天早盤以 224.5 元開高走高，盤中最高漲至 237 元，漲逾半根停板，股價創下 54 個月以來新高，站上所有均線，成交量超過 2500 張。觀察三大法人動態，三大法人從 4 月 18 日起已經呈現連 16 買，合計買超 9903 張。
可成 4 月營收 14.68 億元，月增 8.3%，年減 32.5%。累計今年 1 至 4 月營收 51.27 億元，年減 10.3%。可成說明，去年 4 月通路及料件庫存逐步去化，出貨回溫，墊高基期，使得 4 月營收呈現年減。
展望未來，可成提到，雖然時序進入消費電子淡季，但特定品牌推出促銷活動，加上新品上市的進度符合預期，動能將持續回升，季對季營收有望持續往上。另外，下半年開始在 Windows 升級與 AI PC 的熱潮下，也有助市場復甦，審視正向看待下半年展望。
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