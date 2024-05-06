債券ETF今年來規模大增3389億元 00937B追募額度195億元到位

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 10:07

雖然聯準會降息時間點遞延，不過在總體經濟回穩有撐，Fed 關心的核心 PCE 走勢和緩之下，年內啟動降息的機會仍高，因此澆不熄投資人透過債券 ETF 卡位債市的熱情，統計今年來整體債券 ETF (不含槓反型) 規模增加近 3389 億元，來到近 2.4 兆元的水準，受益人數也大增近 49.5 萬人，來到近 159.5 萬人。

債券 ETF 追募盛況亦延續，根據投信投顧公會網站以及群益投信官網的資訊，群益 ESG 投等債 20+ ETF(00937B-TW) 第 6 次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元，於 5 月 3 日起進行初級市場配售。

00937B 自上市以來持續受投資人青睞的因素在於其產品設計符合投資人多項需求，因此以規模與受益人數的增長狀況來看，00937B 今年來規模增加近 940.2 億元，整體規模來到 1210.2 億元，受益人數也增加 15 萬人，來到近 25.8 萬人，增加的數據雙雙居整體債券 ETF 之冠，人氣最旺。

今年以來規模增加次高的債券 ETF 為國泰 20 年美債 (00687B-TW)，大增 696.75 億元，受益人數增加 8.7 萬；規模增加第三多的為元大美債 20 年 (00679B-TW)，增加 491.03 億元，受益人數增加 7.9 萬人。

財富管理專家表示，從產品設計來看，00937B 的投資標的鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配息能力，而長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，亦有資本利得空間可期。

財富管理專家進一步指出，在收益分配機制方面，00937B 採取月配機制，提供投資人打造月月領息的管道，加上 00937B 亦具有收益平準金，能發揮穩定配息的作用。00937B 掛牌以來已三次配息，並即將進行第四次配息，且連續四次的每股配發金額都維持 0.084 元，可見其配息政策訴求穩定，也讓投資人免於面對配息忽高忽低的狀況。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

今年來規模增加前十大債券 ETF：