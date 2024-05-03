4檔月配型債券ETF配息開獎 00937B續配0.084元年化配息率逾6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 09:36

5 月除息的 ETF 陸續公告配息資訊，隨著月配型 ETF 產品數量增加，每月配息公告也令市場格外關注，以債券 ETF 來看，目前採取月配機制的產品共計有 6 檔，排除 00942B、00945B 兩檔新募集、還未配息的產品來看，另 4 檔包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW) 都已公告本次配息金額。

根據投信投顧公會與各家投信網站所公告的配息資訊，若以 5 月 2 日收盤日來推算，單次配息率以 00937B 的 0.54% 最高，本次預估每股配發金額為 0.084 元，年化配息率為 6.48%，此次為 00937B 第四次配息，且連續四次的金額都一樣為 0.084 元，可見其配息政策訴求穩定，以符合投資大眾冀望透過債券 ETF 建立長期穩定現金流的投資目的。

其次為 00933B 的 0.43%，年化配息率約 5.16%，預估每股配發金額為 0.07 元，同樣與前期一致。再來分為 00773B 和 00772B 的 0.4% 和 0.39%，預估每股配發金額為 0.145 元和 0.136 元。這四檔債券 ETF 都將於 5 月 17 日除息，想參與領息的投資人，請留意 5 月 16 日為最後買進日。

四檔月配息債券 ETF 最新配息概況。

財富管理專家表示，隨著投資人對於債券 ETF 的認同度提升，加上聯準會已暫停升息，利率風險降溫，在今年市場期待啟動降息之下，令債市投資處於順風環境，投資人也透過債券 ETF 來卡位行情，統計今年來整體債券 ETF 規模增加近 3298 億元至近 2.38 兆元，受益人數也躍增至接近 158.42 萬人。若進一步觀察規模成長最多、最受市場青睞的債券 ETF，則以 00937B 規模增加約 929 億元，表現最佳。

財富管理專家進一步指出，00937B 之所以獲得投資人認同的因素推測有三，一為其所布局的成分券為鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機。