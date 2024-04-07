債券ETF除息旺季到！一張表掌握35檔配息金額 注意最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-07 12:10

35 檔債券 ETF 4 月除息秀即將開跑，各家投信已公告配息金額，除息日普遍落在 4 月 18 日，債券 ETF 投資熱度自去年開始增溫，無論是受益人數或規模都呈倍數式的成長。其中有 24 檔單次配息率皆超過 1%，前三強分別為元大 1 0 年 IG 電能債 (00788B-TW)、國泰 5Y+ 新興債 (00726B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)，單次配息率近 1.5%，3 檔於 4 月 18 日同日除息，想參與領息的投資人，注意 4 月 17 日為最後買進日，領息日則在 5 月 15 日。

市場聚焦 4 檔月配型的債券 ETF ，群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 預估配發 0.084 元、國泰 10Y + 金融 (00933B-TW) 預估配發 0.07 元、中信高評級公司債 (00772B-TW) 預估配發 0.135 元、中信優先金融債 (00773B-TW) 預估配發 0.142 元。

00772B 為首檔月配息機制的債券 ETF，2023 年 6 月規模突破千億元，至今已連續 49 個月配息，上周第 8 次追加募集額度獲准，顯見投資人對於優質的投資等級債 ETF 需求若渴，根據中信投信公告 2024 年 4 月第一階段分配評價結果，每單位配息調升至 0.135 元，現金收益公布日為 4 月 16 日，收益分配發放日為 5 月 15 日。投資人若想參與，最晚須於 4 月 17 日持有或買進，才能參與此次配息。

00937B 4 月預估每單位配發金額為 0.084 元，已連續三次配息金額維持相同水準，年化配息率約為 6.36%。00937B 所布局之成分債券鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源。

國泰投信去年 10 月推出的金融債券 ETF 國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，甫掛牌就躍升市場焦點，規模已超過新台幣 484 億元，00933B 主要持有全球金融巨頭，平均信評達 A 級，無論是安全性或違約率都大幅優於一般 BBB 級的債券，也是目前台灣市場中最便宜的金融債 ETF，因有月月配息機制及收益平準金，被多數想要穩定領息的小資或退休族納入投資清單，也有金融股投資人將目光轉向 00933B，看好聯準會今年有機會啟動降息後，債市將成為市場明燈。

若從今年以來報酬來看，共有 5 檔債券 ETF 超過 5%，分別為富邦全球非投等債 (00741B-TW)、國泰 1-5Y 非投等債 (00727B-TW)、元大美債 1-3(00719-TW)、富邦中國投等債 (00784-TW)、復華信用債 1-5(00791-TW)。