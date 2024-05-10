終於擺脫衰退！英國股匯齊揚 富時100指數再創史高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-10 17:06

英國國家統計局 (ONS) 今 (10) 日表示，英國國內生產毛額 (GDP) 在今年第一季成長 0.6%，高於分析師預期的 0.4%，為 2021 年底來最強勁成長表現，擺脫連兩季萎縮的技術性衰退困境，英鎊兌美元(USDGBP) 匯率在數據公佈後走升 0.1% 至 1.2537 美元，富時 100 指數在開盤後便再創歷史新高，衝破 8400 點大關。

英國財政大臣杭特向《天空新聞網》表示，無疑地，過去幾年經濟形勢很艱難，但今日成長數據證明經濟自新冠疫情以來首次恢復健康。

杭特還說，英國經濟正在成長，未來 6 年前景在歐洲的 G7 國家中將是最好的，薪資成長快於通膨，能源價格下降，一般勞工減稅金額將達 900 英鎊 (約 3.47 萬台幣)。

KPMG UK 首席經濟學家 Yael Selfin 表示，今年剩下時間哩，英國經濟將持續成長，英國經濟最糟糕時期已經過去。

Selfin 指出，通膨下降和薪資上漲有助於修復部分家庭收入損失，並支持消費。

Camarco 高級顧問亞 Alex Campbell 則在一份報告中表示，雖然今日數據表現積極且是 2021 年底以來最快的季度成長速度，但英國經濟尚未走出困境。值得注意的是，復甦可能是溫和的，跟去年同期相較的數據料將維持平穩，高利率將繼續給家庭和企業支出帶來壓力。

英國央行 (BoE) 周四 (9 日) 宣布維持利率在 5.25% 不變，並預測英國未來經濟成長將更強勁，同時暗示降息即將到來。

至於英國經濟以兩年來最快速度成長，是否會讓 BoE 提早降息，專家則認為機率不大。凱投宏觀副首席經濟學家 Ruth Gregory 指出，英國經濟成長表現仍相當疲軟，跟去年第一季相比僅成長 0.2%，但英國上月強勁成長可能意味著 BoE 不需要急著降息，首次降息時間最終將取決於下一次的通膨和就業數據。