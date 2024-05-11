ECB示意6月降息「合理」 歐股連日上漲 創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-05-11 08:38

歐洲央行 (ECB) 周五(10 日) 公布的最新會議紀錄顯示，6 月降息的可能性上升，雖然一些成員對前景非常有信心，已主張 4 月就立即降息，但大多數成員支持維持當前利率，主張在更多薪資和物價數據公布前保持耐心。

ECB 周五公布 4 月 10 日至 11 日的會議紀錄，由於歐元區通膨率明年可望回落至 2% 的目標水準，因此官員認為 6 月會議上宣布降息是「合理的」。

投票模式顯示，絕大多數人支持首席經濟學家 Philip Lane 關於維持 ECB 三大主要利率不變的建議，但大多數人表示對經濟預測的信心不斷增強，強化其對通縮趨勢持續存在的信念。

4 月的會議紀錄強調，市場已有效消化了歐洲央行的訊息，如果即將公佈的數據證實當前的經濟預測，市場已為 6 月可能降息做好了普遍準備。

ECB 決策者在 4 月會議後數周的談話證實，他們認為 6 月降息幾乎是板上釘釘的事，但考量到通膨波動與美 Fed 推遲降息的可能性，ECB 的利率路徑仍非百分百確定。

歐洲央行監事會副主席 Frank Elderson 周五評論，如果經濟前景保持穩定，6 月可能會降息，但他對 6 月之後的利率調整，沒有任何明確的承諾。

多數人認為，6 月不會是單次降息，但進一步降息的時機不應提前確定，以利決策者在經濟狀況突然變化的情況下仍有靈活性。

市場目前預計，歐洲央行今年最多將降息 3 次，或 6 月以後再降息 2 次，最有可能是在 9 月和 12 月，屆時歐洲央行也將公佈新的經濟預測。

歐元區通膨率上個月穩定在 2.4%，預計今年剩餘時間將在這一水準上下波動，然後在 2025 年回落至歐洲央行 2% 的目標附近。

隨著市場消化 ECB 最新會議紀要，歐股創新高，歐元兌美元大致報 1.0780。

泛歐 Euro Stoxx 50 和 Euro Stoxx 600 指數分別上升 0.8% 和 0.9%，連續第六日上升，且泛歐 Euro Stoxx 600 指數創下歷史新高。

債市方面，歐元區核心主權債券殖利率維持不變。 德國 2 年期公債殖利率穩定在 2.95%，德國 10 年期公債殖利率穩定在 2.49%。

德國 DAX 指數也大幅波動，上漲 0.7%，創歷史新高。 企業方面，Fresenius Medical Care 和 Zalando 領漲，股價分別上漲 4.3% 和 3.2%。

法國 CAC 40 指數上漲 0.6%，連續 6 個交易日上漲後也創下 8240 點的歷史新高，領漲企業包括羅格朗 (Legrand)、Teleperformance SE 和法國興業銀行 (Societe Generale)，漲幅分別為 3%、2.8% 和 2.4%。