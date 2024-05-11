台積電4月營收年增59.6%、CPI低於通膨警戒線、SCFI衝近20個月新高 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-11 10:10

台積電周五 (10 日) 公告 4 月營收 2360 億元，年月雙增，改寫歷史同期次高；主計總處周二 (7 日) 公布我國 4 月 CPI 僅漲 1.95%，低於通膨警戒線；上海航交所周五公布最新一期 SCFI，衝上近 20 個月以來新高，以下為本周大事回顧：

台積電 4 月營收 2360 億元年增 59.6% 創歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周五 (10 日) 公佈 4 月營收 2360.21 億元，月增 20.9%，年增 59.6%，累計前 4 月營收 8286.65 億元，年增 26.2%；受惠 AI 晶片需求持續強勁，台積電 4 月營收改寫歷史次高紀錄，也創下同期新高。

4 月我 CPI 低於通膨警戒線！電價漲幅其實遠低於掛號費

即便 4 月電價調漲，主計總處周二 (7) 日公布我國 4 月消費者物價總指數 (CPI) 僅漲 1.95%，創 3 個月來相對低點，不僅低於市場預期，年增幅更不到中央銀行的通膨警戒線 2%；據主計總處統計，4 月電費年漲幅 4.28%，不過，醫療費用上漲 5.34% 更多，使整體醫藥保健類 CPI 年增率達 3.52%，創 2008 年 4 月以來新高，其中，診所掛號費更是大漲 13.94%。

〈航運指數〉歐美航線運價狂飆漲 2 成！SCFI 衝上近 20 個月新高

上海航交所周五 (10 日) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期強彈 365.16 點至 2305.79 點，增幅多達 18.82%，一口氣創 2022 年 9 月下旬以來新高，反映四大長程航線運價連袂飆漲，歐美線漲幅在 20% 上下。

〈台塑四寶業績發表〉4 月營收合計 1268 億元年增 9% 台化月、年增幅最佳

台塑四寶周二 (7 日) 公告 4 月營收合計 1268.98 億元，月減 4.3%、年增 9.3%，四寶個別營收均年增，台化受惠 PTA-6 擴建投產，營收月增、年增幅度表現最佳；累計四寶前 4 月營收 4832.82 億元，年減 2.7%。

緯創 Q1 獲利年增逾 19 倍 EPS 1.24 元寫 14 年同期新高

緯創 (3231-TW) 周五 (10 日) 公告第一季財報，稅後純益 35.24 億元，年增逾 19 倍，每股純益 1.24 元，寫下 14 年以來同期新高。另外，緯創第一季毛利率達 7.2%，同樣表現亮眼，創下歷史同期新高。

水泥雙雄 4 月營收月減 1 成 台泥併購效益挹注創同期高