藍天Q1業內外皆美 EPS 1.42元創近6年單季最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-11 11:29
藍天 (2362-TW) 第一季受惠筆電出貨量價優於去年同期，加上美元匯率走升、業外挹注下，稅後純益 8.3 億元，季增近 3 倍、年增近 1.3 倍，每股純益 1.42 元，創近 6 年單季新高。
藍天第一季營收 55.27 億元，季減 18.1%、年增 0.3%，毛利率 21.2%，季增 1.9 個百分點、年增 1.3 個百分點；營業利益 4.37 億元，季增 2%、年增 11.3%；營益率 7.9%，季增 1.6 個百分點、年增 0.8 個百分點。
藍天第一季營業外收入近 5.5 億元，年增 347%，也較前季由負轉正，其中，外幣兌換利益 3.69 億元。
各事業表現來看，藍天表示，筆電首季出貨 39.6 萬台，年增 2%，主要得利於亞太區及歐洲區的雙位數增長，加上美元匯率走升，筆電事業首季營收 47.54 億元，年增 1%、營業利益年增 16%，量價同時提增，整體表現淡季不淡。
此外，藍天旗下中國 3C 通路百腦匯，疫後行銷活動效果顯著，今年第一季商場整體週末客流量較去年同期上升 16%，平均出租率達近 95%，單季租金收入人民幣 1.75 億元，年增 1.4%；轉投資 30% 的群光百貨廣場也延續上季獲利步伐。
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