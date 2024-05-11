藍天Q1業內外皆美 EPS 1.42元創近6年單季最佳

藍天第一季營業外收入近 5.5 億元，年增 347%，也較前季由負轉正，其中，外幣兌換利益 3.69 億元。

各事業表現來看，藍天表示，筆電首季出貨 39.6 萬台，年增 2%，主要得利於亞太區及歐洲區的雙位數增長，加上美元匯率走升，筆電事業首季營收 47.54 億元，年增 1%、營業利益年增 16%，量價同時提增，整體表現淡季不淡。