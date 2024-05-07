4月我CPI低於通膨警戒線！電價漲幅其實遠低於掛號費

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 16:48

即便 4 月電價調漲，主計總處今 (7) 日公布我國 4 月消費者物價總指數 (CPI) 僅漲 1.95%，創 3 個月來相對低點，不僅低於市場預期，年增幅更不到中央銀行的通膨警戒線 2%；據主計總處統計，4 月電費年漲幅 4.28%，不過，醫療費用上漲 5.34% 更多，使整體醫藥保健類 CPI 年增率達 3.52%，創 2008 年 4 月以來新高，其中，診所掛號費更是大漲 13.94%。

由於 4 月物價漲幅不如市場預期大，前 4 月平均 CPI 年增幅 2.24%。

主計總處說明，蛋價因去年比較基期高而下跌，抵銷部分 CPI 漲幅，若扣除蔬菜水果，4 月 CPI 漲 1.8%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 1.81%。

就 368 個查價項目來看，以甘藍菜 (高麗菜) 漲 57.41% 最多，其次為木瓜漲 37.13%、鳳梨漲 31.62%、金飾及珠寶漲 18.39%、診所掛號費漲 13.94%、中藥材漲 9.80%、語言學習費漲 8.94%、其他自付費 (處方藥品自付費等) 漲 8.76%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 7.41%、國外旅遊團費漲 5.28%。

圖表：主計總處提供。

而就七大類別觀察，醫藥保健類漲 3.52% 最多，主因部分醫療院所調漲掛號費，以及調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲 5.34%。

食物類漲 2.58%，反映水果和蔬菜分別漲 4.28%、2.19%，加以食用油、調理食品、穀類及其製品、外食費分別漲 3.98%、3.50%、3.00%、2.93%，惟蛋類因去年有高比較基期，價格下跌 19.03%。

居住類漲 2.07%，主因電費、住宅維修費和房租分別上漲 4.48%、2.61% 和 2.34%。

按商品性質別觀察，商品類上漲 1.38%，服務類漲 2.50%，顯示服務類價格調漲較具僵固性，一旦上漲較難以回去。