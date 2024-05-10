台積電4月營收2360億元年增59.6% 創歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 13:56

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公佈 4 月營收 2360.21 億元，月增 20.9%，年增 59.6%，累計前 4 月營收 8286.65 億元，年增 26.2%；受惠 AI 晶片需求持續強勁，台積電 4 月營收改寫歷史次高紀錄，也創下同期新高。

台積電第二季儘管面臨手機淡季與 PC 需求未見起色，不過在 AI 晶片需求持續熱絡下，營收仍可望較上季成長；台積電預估，第二季營收 196-204 億美元，以中位數推估，季增約 6%，年增約 27%，以美元兌新台幣匯率 1 比 32.3 元推算，第二季營收 6330.8-6589.2 億元，季增 6.8-11.2%。

外資也指出，Arm 推出新一代 CPU 設計架構，包括輝達 (NVDA-US)、聯發科 (2454-TW) 以及蘋果 (AAPL-US) 等都將採用，開發相對應的 AI PC 晶片與伺服器晶片，有助台積電在 CPU 的代工市占率上升。