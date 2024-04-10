〈台塑四寶業績發表〉Q1稅後純益合計80億元年增16% 台塑化表現最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-10 19:04

台塑四寶今 (10) 日舉辦業績發表會，公告第一季自結財報，合計營收 3518.77 億元，季減 3.3%、年減 6.2%；營業利益 6.49 億元，較前季轉盈，但年減 78.6%，不過，在業外挹注下，稅後純益 80.09 億元，較前季轉盈、年增 16.5%。

雖然四寶首季稅後純益都均優於前季、年對年也僅台塑下滑，但就象徵本業的營業利益來看，僅台塑化獲利且季增，南亞、台化均轉虧，台塑續虧損但有收斂；若相較去年同期，僅台塑化獲利但年減，台塑、南亞轉虧，台化雖然虧損，不過大幅收斂。

台塑第一季營收 481.08 億元，季增 0.8%、年減 7.9%；營業淨損 14.45 億元，較前季收斂，但較去年同期轉虧；稅後淨利 2.21 億元，較前季轉盈、年減 90.6%，每股純益 0.03 元。

台塑說明，由於中國大陸經濟復甦不如預期，加上全球新增石化產能持續投產，市場供過於求，拉低石化產品價格，但原油及原料乙、丙烯價格維持高檔，導致產品利差改善有限，因此第一季本業仍虧損。不過，業外轉投資收益及匯兌利益較前季增加，仍挹注獲利表現。

南亞第一季營收 586.3 億元，季減 6.9%、年減 10.9%；營業淨損 10.78 億元，較前季及去年同期轉虧；稅後淨利 12.42 億元，季增 781%、年增 43.4%，每股純益 0.16 元。

南亞表示，第一季受到春節連假影響，本業營收、獲利較前季下滑；與去年同期相比，則因電路板利益尚未恢復到去年水準，干擾本業獲利；不過，受惠轉投資的台塑化、南亞科營運成果改善，加上外幣兌換利益也較為有利，業外挹注下仍繳出獲利成長的表現。

台化第一季營收 839.42 億元，季減 4.2%、年增 1.1%；營業淨損 0.36 億元，較前季轉虧，但較去年同期大幅收斂；稅後純益 15.2 億元，季增 1188%、較去年同期轉盈，每股純益 0.26 元。

台化指出，首季油價及原料成本上漲，但中國大陸經濟疲弱，內需不振過剩產能溢出，產品售價不易拉抬及春節假期影響產銷量減少，影響產品利差惡化，本業再度虧損，不過，透過調整產銷策略去化庫存、產品組合汰弱留強下，虧損較去年收斂，業外收入成長下，帶動稅後純益表現。

台塑化第一季營收 1711.97 億元，季減 3.3%、年減 6.2%；營業利益 32.08 億元，較前季虧轉盈、年減 25.1%；稅後純益 50.26 億元，季增 245%、年增 13.3%，每股純益 0.53 元。