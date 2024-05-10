聯準會降息預期重燃？今日哪些族群漲勢最兇？
鉅亨研報 2024-05-10 15:37
1. 上周美國初領失業金人數升至 23.1 萬，創去年八月以來新高，顯示就業市場降溫，重燃美國聯準會 (Fed) 降息預期，美股 (09) 日四大指數漲多跌少。
2. 台股 (10) 日開高走高，航運族群、水泥與金融股買盤點火，陽明 (2609)、萬海(2615-TW)、台投控(2636-TW) 亮燈漲停，國泰金 (2882-TW)、中信金(2891-TW)、京城銀(2809-TW) 亦一路攀升。護國神山台積電 (2330-TW) 也重回 800 大關，上漲 6 點收 802 元，其他科技股如光寶科 (2301)、英業達(2356)、緯創(3231-TW) 同獲資金青睞，加權指數終場上漲 148.07 點，收 20708.84 點。
3. 成交量前 5 名個分別為陽明 (2609-TW)、復華台灣科技優息(00929-TW)、華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW) 與長榮(2603-TW)。
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