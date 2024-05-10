中鋼4月營收年增1% 5月鋼市反彈6月穩中向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-10 15:35

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 327.01 億元，月減 0.4%、年增 1%；累計前 4 月營收 1264.55 億元；中鋼表示，5 月亞洲鋼市反跌為漲、6 月可望持穩或略好，對下周將開出月盤盤價方向有利。

中鋼表示，4 月出貨量 (含扁鋼胚) 共計 92.9 萬噸，較目標 92.7 萬噸略高出 0.2 萬噸，其中，中鋼出貨 68.0 萬噸，中龍 24.9 萬噸；內外銷方面，內銷出貨 48.2 萬噸、外銷 44.7 萬噸。

中鋼表示，目前中國嚴查買單出口、大陸出口價格上漲，帶動 5 月亞洲鋼市反彈，6 月則可望持穩甚至略佳，中鋼預計下周開出 6 月盤價。

中鋼秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長久以來致力地方教育推展，自 1993 年起每年舉辦高雄市小港區國小「鋼鐵之旅」戶外教學活動，今年活動分 6 梯次的參觀行程也於今日順利圓滿結束。