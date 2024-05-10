〈台商回流〉AI設備及半導體再添火力！聯策、特銓各在中壢、台南永康蓋新廠

投資臺灣事務所指出，截至目前投資臺灣三大方案已吸引 1,482 家企業超過 2 兆 2,725 億元投資，預估創造 15 萬 1,576 個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有 310 家企業投資約 1 兆 2,504 億元，創造 8 萬 7,269 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有 983 家企業投資約 4,629 億元，創造 3 萬 6,174 個就業機會，後續尚有 20 家企業排隊待審。



聯策科技以機器視覺應用與高階自動化智慧製造為營運發展主軸，主要產品包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化整合，以自有「AVRIOT」品牌行銷國際。考量客戶對於生產環境要求，規劃於桃園中壢區興建新廠，生產半導體、載板等領域的自製設備與高價值產品，將採用 AI 技術與聯網設備優化製造參數，藉以推升產品品質與產量。新廠將設置太陽能發電設施，並安裝雨水回收系統與能源管理系統，期望節省能源與減低碳排。本案投資超過 11 億元，可創造 89 名本國就業機會。



特銓為半導體設備製造商，係少數打入半導體前段黃光製程設備供應鏈的公司，提供客戶客製化專業自動設備，例如光罩檢查機、光罩自動倉儲系統、光罩暨晶圓載具傳送 OHT、晶圓邊緣研磨機及 AOI 檢測等，並可整合關鍵創新技術，協助客戶建構高效能的智慧工廠。為了發展具前瞻性的產品，維持公司競爭力，特銓規劃投資逾 2 億元於台南永康區建置新廠，將運用感測器與數位技術，收集檢測資訊，精進生產與管理效率，新廠將設置太陽能集電設施與採用節能設備。



凱智綠能科技主要營業項目為電動二輪車之設計及車上電子智慧安全系統研發，自創品牌「OKGO」，自主研發 ECU 和 IoT 串接周邊多項電子零組件和電子設備，讓遠端車輛管理、系統診斷、指紋、雷達盲點偵測等智慧安全功能實現在電動二輪車上，提供給 B2B 和 B2C 租賃商和整車廠模組化系統搭配的解決方案。從產品設計到售後服務採一貫化作業，提供客製化服務。將投資 8 億元於中科二林園區擴建生產暨研發基地，擴增電動二輪車及智慧儲能供電管理系統產線，導入智慧化組裝及檢測系統、產線自動化控制系統，及智慧倉儲管理系統，新基地將採綠建築規劃，積極環保減碳。



哈肯舖以世界冠軍麵包「米釀荔香」在烘焙業界打響名號，每日至少供應 150 種以上產品。為穩固市場地位，哈肯舖預計增聘 40 名員工，投資超過 2 億元在新北市汐止興建新廠，設置智慧化產線，以 AI 技術分析製造數據，將營業與生產資訊串接，進一步預測消費者喜好，及時調節產線生產品項；新廠將優先採購具環保標章產品，並使用節能燈具與省水設備，期望降低環境負擔，符合重視環保的品牌精神。