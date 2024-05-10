〈天鈺法說〉Q2營收看增 電子紙扮成長主力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 15:23

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長林永杰表示，第二季以其他產品線的 T-CON/EPD/ESL 表現最強勁，也感受到電視需求回溫，帶動整體營收較上季增長，毛利率第一季下滑較多，本季會盡量爭取。

林永杰坦言，景氣仍尚未回來，不過，電視需求不錯，能見度達第二季，筆電產業下半年也有機會復甦，ESL 也隨著客戶對四色產品接受度增加，從第二季開始會有不錯成長，且目前產業庫存也多已降至健康水位，希望需求可以盡快恢復。

展望下半年，林永杰認為，產業已經不好一段時間，有些沉寂已久的產品線，如筆電、網通等，都會有些成長機會，並優於上半年，目前訂單能見度達 1 季多一點。

針對電子紙，林永杰補充，天鈺的四色 ESL 成長速度非常快，佔公司整體 ESL 業績已經超過 7 成，且因為有美系新客戶加入，全年電子標籤業績也會較去年成長，加上公司持續出貨彩色電子書驅動 IC，預期隨著電子紙滲透率提升，將有助公司營運表現。