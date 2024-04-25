天鈺攜手元太 推零售門市AI助理

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-25 18:58

天鈺 (4961-TW) 與元太 (8069-TW) 合作逾十年，天鈺長期耕耘電子紙產業，今年 Touch Taiwan 智慧顯示展中，推出革命性的零售門市管理 AI 助理，該新品不僅功耗超低，也融合公司自主研發的智能視覺和聲學演算法，可大幅降低客戶運營成本，並整合未來工作流程。

天鈺指出，這款 AI 助理能讓商店工作人員利用移動裝置，迅速且準確地識別電子紙貨架標籤和對應的貨物存量，透過影像辨識演算法將補貨數量上傳至雲端，或是通過語音指令進行操作，不僅提升效率，未來還可能通過機器人實現商品的即時上架。

電子紙貨架標籤 (ESL) 在智慧零售領域因其卓越的能源效率、環境友好性及成本效益而受到廣泛歡迎。雙方此次合作充分利用元太在電子紙和電子標籤技術方面的強大生態系統，結合天鈺的創新 AI 管理助理，為客戶帶來顯著的經濟效益，大幅降低商家的運營成本，並加速零售業未來工作流程中 AI 的整合。

元太業務中心副總洪集茂指出，天鈺在電子紙技術上的創新不止於 EPD(電子書 / 電子筆記本) 領域的成功，還擴展到 ESL 領域。此外，天鈺在相應的電源管理 IC，如 PMIC 和 LED 驅動器上，也提供完整的解決方案。

隨著 AI 技術快速發展，元太進一步與天鈺合作，結合電子紙解決方案與天鈺的技術實力，提供全方位服務，不僅延長電子產品的電池壽命、增強性能，也拓展應用領域。這將推動零售市場的銷售成長，加速電子紙技術在智慧生活各領域的滲透。