天鈺環境永續基金會攜手海科館 「鱟知鱟學公民科學行動計畫」今年首度育出五齡鱟

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 19:48

天鈺指出，該計畫不僅呼應聯合國永續發展目標（SDG4 優質教育、SDG14 保育海洋生態以及 SDGs 17 多元夥伴關係），更與「生物多樣性」直接連結。除了天鈺基金會持續支持「生物多樣性」相關活動外，天鈺也將在今年發布具體的政策與聲明，展現公司對此議題的積極投入。

「鱟知鱟學公民科學行動計畫」深入校園讓師生共同成為鱟保母，去年在天鈺基金會支持下，加入鱟苗寶寶照護的學校計有 30 所，超過 500 位師生，從鱟苗照護到鱟寶寶形成，為期將近 10 個月。這項計畫今年首次成功育出五齡鱟，為海科館多年來進行這計畫有了新的里程與成果驗證。

今年稚鱟的放流在台南市政府、台南社大及蘆竹溝永續協會協助下，將近 800 隻鱟苗寶寶在台南市蘆竹溝漁港進行放流活動，期待這些小鱟能夠健康長大。

臺灣本島海岸隨著人類活動的不斷擴張，鱟的生存環境受到了極大的影響，造成鱟孵幼棲地的減少，使得鱟的族群數量急遽減少。” 鱟保母” 學校師生除了在校學習照顧及孵化鱟寶寶外，還提供鱟保母學校到海科館深度體驗學習，經由基礎觀察鱟卵和稚鱟的發育，水質維護與檢測，也在餌料餵食等養殖工作親力親為，體會生命教育，而透過紀錄也可學習科學語彙跟操作方法，過程中各項水質參數的紀錄更成為提供海科館研究人員，做為人工復育重要基礎數據，參與這項計畫的學校師生們也成為復育的小尖兵及公民科學家。

今年計畫首次成功育出五齡鱟，透過各校及海科館的養殖紀錄觀察，發現溫度應是關鍵，在較溫暖的狀態下，會加速脫殼成長。顯見經由往年的參數紀錄和數據不斷的研究，有了對鱟復育技術與專業更加提昇的實證。