客戶拉貨動能恢復 天鈺3月營收年增近5%改寫21個月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-02 18:27

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (2) 日公告 3 月營收 15.52 億元，月增 64.38%，年增 4.76%，累計第一季營收 37.23 億元，年減 5.43%；隨著春節過後，客戶恢復拉貨動能，也帶動天鈺 3 月營收創下 21 個月來新高。

展望全年，天鈺預期，今年營收會較去年成長，一是庫存因素明顯淡化，二是整體大環境趨勢相對穩定，有助提升市場消費意願，從電視、PC 兩大市場來看，出貨量至少持平去年，電視領域也因奧運即將到來，有感受到急單。

細分各產品，天鈺第一季中大尺寸的電視 P2P 低成本驅動 IC 開始量產，也有新客戶、新介面樣品正在驗證中，筆電 FHD 含 Level shift 的新驅動 IC 也開始放量。

天鈺第二季預計完成 OLED 驅動 IC 客戶的認證並進入量產，也看好隨著電視為滿足奧運需求，高刷新率 122/140/144Hz 的 P2P 驅動 IC 會開始放量，筆電高畫質 LTPS 的 PMIC 與 Level shift 也同步量產，搶搭 AI 筆電商機。