〈母親節理財術〉女性偏好台幣存款、股票、ETF 中信銀：善用AI累積財富

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 13:19

本周末就是母親節了，中國信託銀行發表「2024 女性理財趨勢調查」發現，財富累積依舊是首要重點 (65%)，現代女性為達理財目標於理財工具的選擇上，前三名分別為台幣存款 (56%)、股票 (54%) 與指數股票型基金 (ETF)(48%)。進一步以星座觀察，水瓶座女性偏好台幣存款、巨蟹座則喜愛投資股票。中信銀建議，應先釐清不同階段的理財需求，善用智能理財工具，逐步實踐財富目標。

中信銀針對 25 歲至 55 歲的女性客戶進行「2024 女性理財趨勢調查」。觀察 50 歲以下女性最重視「財富累積」、51 歲至 55 歲的女性則關注「退休規劃」，而家中有學齡前小孩的受訪者，高達 8 成理財目標以準備孩子的教育基金為重。

中信銀提醒 30 歲年輕世代與 40 歲三明治世代族群，可透過「全方位家庭理財健診—子女教育金」估算小孩教育基金；50 歲以上的準退休族媽媽隨著兒女逐漸獨立，家庭責任漸輕，伴隨高齡與少子化的社會型態，以及通貨膨脹、健保費的調漲，退休規劃更要及早準備，中信銀建議使用「保單健診」檢視醫療及照顧保障額度。

本次調查也分析 12 星座女性的理財偏好，天生獨立、具高度自我意識的天蠍座首重視財富累積，且天蠍座在理財決策相信自己的能力與判斷力，儘管會參考他人意見，但最後決定權掌握在自己手中。