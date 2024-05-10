台積電第一季配息首度調升至4元 預計9/12除息
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 17:32
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日召開臨時董事會，會中決議再度提高現金股利，核准今年第一季每股現金股利 4 元，也是首度季配息達 4 元，高於過往配發 3.5 元的水準，除息交易日訂在 9 月 12 日，也符合台積電現金股利穩定增加的政策。
台積電近年不斷調升每股現金股利發放金額，前一次是在去年第三季，將每股現金股利從 3 元調升至 3.5 元，此次又再度調升至 4 元，可預期未來台積電股東一年可領至少 16 元的現金股利。
台積電核准配發 2024 年第一季每股現金股利 4 元，配息基準日訂為今年 9 月 18 日，除息交易日則為今年 9 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 9 月 14 日起至 9 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2024 年 10 月 9 日發放。
此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日也為 2024 年 9 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電 ADR 配息基準日訂為今年 9 月 12 日。
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