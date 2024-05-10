台積電第一季配息首度調升至4元 預計9/12除息

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 17:32

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日召開臨時董事會，會中決議再度提高現金股利，核准今年第一季每股現金股利 4 元，也是首度季配息達 4 元，高於過往配發 3.5 元的水準，除息交易日訂在 9 月 12 日，也符合台積電現金股利穩定增加的政策。

台積電近年不斷調升每股現金股利發放金額，前一次是在去年第三季，將每股現金股利從 3 元調升至 3.5 元，此次又再度調升至 4 元，可預期未來台積電股東一年可領至少 16 元的現金股利。

台積電核准配發 2024 年第一季每股現金股利 4 元，配息基準日訂為今年 9 月 18 日，除息交易日則為今年 9 月 12 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 9 月 14 日起至 9 月 18 日止，停止普通股股票過戶，並於 2024 年 10 月 9 日發放。