王品受食安影響兩店點13日復業 將直播廚房作業30天

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 15:25

王品 (2727-TW) 旗下嚮辣和初瓦捷運西門店經過主管機關複查與用水抽查檢驗後，於 5 月 6 日獲准復業，而王品仍先進行自主清潔、消毒作業和作業流程優化，於 13 日正式復業，並將進行網路全程直播廚房作業 30 天。

王品表示，復業後將進行網路直播廚房作業 30 天，自 5 月 13 日起於王品集團官方 YouTube 頻道，全程直播嚮辣和初瓦捷運西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等均透明公開，社會大眾可更了解餐飲產業的日常狀況，以及重點區域的優化作法。

王品指出，後續更將從「水質管理」、「同仁健康」、「提升檢驗」三大面向強化食安與衛生管理。

王品在此二店點停業期間，推出三大關懷方案，積極聯繫所有受影響的消費者，提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制，而受影響的王品同仁同樣比照消費者方案，給予慰問金和相關協助。