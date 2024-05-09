漢來美食Q1獲利創新高 單季大賺近半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 17:00

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，稅後純益衝上近 2 億元，創單季新高，每股純益(EPS)4.73 元，反映台北漢來大飯店館內餐廳去年第四季加入營運後開始獲利，漢來美食表示，接下來還有島語高級自助餐展店，以及配合漢神百貨開台中購物中心的大型展店計畫如火如荼進行中，營運動能無虞。

漢來美食第一季合併營收 16.79 億元，季增 28%、年增 30%，稅後純益近 2 億元，季增近 5 倍、年增 57%，其中，營業毛利率 48%、營業淨利率 15%、稅後淨利率 12%，刷新紀錄。

漢來美食表示，宴會廳企業尾牙春酒旺季開出場次較以往成長許多，再加上台北漢來大飯店館內餐廳去年第四季加入營運後，開始獲利，強力推升第一季獲利。

而漢來美食也公布 4 月合併營收 3.86 億元，月減 21%、年增 6%，第二季雖為傳統淡季，但母親節大檔定位需求熱絡，緊接著端午節報到，旗下餐廳持續推出多款粽子組合，銷售業績上看 1500 萬元，估年增幅上看 20%，成另一營收動能。

展望後市，漢來美食正持續推進展店計畫，其中，「溜溜」酸菜魚已進駐中壢開出北台灣首店，下半年規畫再開 2 家，今年品牌營收有望倍增；另一人氣品牌「上菜」也將開第 3 家店。

漢來美食提到，受限於缺工問題，原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物和牛排館將委外經營，已有洽談對象，最快可在第四季開幕。

接下來，將進駐大巨蛋 SOGO CITY 的「島語」高檔自助餐，預計在明年第三季後開幕。