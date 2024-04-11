王品擬定食安事件三大關懷專案 餐費全額現金退

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 14:21

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (11) 日宣布，對於初瓦和嚮辣捷運西門店 4 月 2 日至 6 日疑似感染諾羅病毒事件，擬妥三種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付和消費者慰問金，因相關作業需要時間，預計 4 月 18 日開始在此二門店退款，全部以現金給付，以減少消費者困擾。

王品強調，沒有任何的理由推諉責任，因此啟動關懷專案，主動打電話給此期間的用餐顧客 (訂位者留下的聯絡電話)，除了再次關心顧客身體健康，也說明王品的關懷方案。

關懷方案為，4 月 2 日至 6 日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款：4 月 2 日至 11 日的醫療費用，可憑醫療收據辦理給付；而消費者慰問金，將依個別狀況處理。

由於諾羅病毒症狀持續約 2-3 天，王品放寬認定在今日以前的醫療費都會給付。

王品表示，因相關作業需要時間，預計 18 日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，且退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。

至於海外顧客，王品目前聯繫上 2 組香港旅客，討論退款方式，若還有其他國家的消費者，也將盡一切努力繼續聯絡。