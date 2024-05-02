三商餐飲擴建中央廚房 產能估增3倍可支應達800家店

連鎖餐飲業者三商餐飲 ( 7705-TW ) 公布第一季財報，稅後純益 0.75 億元，年增近 30%，每股純益 (EPS)1.24 元，展望後市，三商餐飲指出，受春節影響減緩的展店計畫，於第二季正逐步回歸軌道，而擴建的中央廚房也將於今年開始投產，預計可提升 3 倍產能，以支援全品牌 800 間以上門市為目標。

三商餐飲進一步提到，由於旗下品牌具一定成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，原先中央廚房的產能利用率已達 90%，為因應各品牌展店規劃和產品線拓展，投資 8.05 億元擴建的中央廚房也於今年開始投產，預計可提升 3 倍產能及自製率，以支援全品牌 800 間以上門市為目標，並更有效控管產品品質。