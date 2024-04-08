王品發布給同仁家人的一封信鼓舞士氣 提出5大方案擔責

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 22:31

清明連假期間王品集團 (2727-TW) 旗下嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者和同仁出現上吐下瀉情況，衛生局到店檢查，並提出改善通知單，王品營運長李威進今 (8) 日發布「給王品同仁家人的一封信」，內容提出 5 大方案，除了對同仁們表達謝意與歉意，也強調將以誠信當責的態度、勇於承擔，持續守護門店的安全以及消費者的信任。

在此信件中，李威進表示，近幾日王品迫切想要找到問題的根源，不只兩家門店、事業處承受巨大壓力，也讓全集團的家人承受很多社會的輿論關注，「在此對各位家人表達深深的謝意與歉意：你們辛苦了」。

李威進提到，相信各位同仁一樣關切且非常重視這個問題，因此，要請各位家人一同持續行動 5 大專案，並由自身擔任負責人，與同仁們一同努力，確保每一環節都能確實執行。

第一，消費者與同仁的安全和健康，是王品人共同最在意事情，持續關懷受到事件影響的消費者及同仁，公司將以當責的態度負起相關的責任。

第二，兩家事件門店皆已全面進行清消，將停業直到查明原因並改善為止，也請所有門店在開店前後，務必依照集團食安規範，徹底執行清潔、維護廚區整潔和環境衛生，落實物料盤點並落實標示、維護過濾水龍頭潔淨度、所有人員隨時確保手部清潔。

第三，集團所有門店都使用經過美國國家衛生基金會 (NSF) 認證的淨水器，能夠有效過濾 99.9% 的細菌；然而，若短時間內水源或管線受到高度污染，即使是 0.1% 微量細菌也可能對人體造成危害，因此，王品已啟動水質檢測計劃，委託台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS) 對集團所有門店的水質和冰塊進行檢測。

第四，王品將投資提升集團實驗室的檢驗能力，持續取得國際認證 ISO17025，以提供各門店更加即時、準確的食品安全防護措施。

第五，對於消費者、媒體和政府衛生單位對王品的改善工作提出的具體建議，將逐項檢討、力求精進。