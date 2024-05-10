〈台股盤後〉類股輪動大盤「拉積」收紅上漲148點 周線連三紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 14:05

台股今 (10) 日出現類股高速輪動勢，收盤大盤指數以上漲 148.07 點或 0.72% 作收，收盤指數報 20708.84 點，成交值爲 4343.37 億元，雖然盤資金流向金融、航運股，造成電子股量能大失，但台積電 (2330-TW) 仍是穩住台股盤面的最大功臣。

同時，台股集中市場今天也收周線，上漲 378.52 點或 1.86%，周 K 線連三紅，且本周量能較上周放大。資深分析師簡伯儀說，5 月 10 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股今天收周線量增收紅，周線連三紅的走勢，加上技術指標偏多，將有助多頭再攻堅。

而台積電也在今天盤後公布 2024 年 4 月營收 2360.2 億元，月增 20.9%，年增 59.6%，也改寫 6 個月來新高業績。

台股 2024 年 5 月 10 日大盤以 20582.12 點開出，最高 20765.82 點，最低 20574.01 點，高低點震盪點數達 191.81 點，大盤指數以上漲 148.07 點或 0.72% 作收，收盤指數報 20708.84 點，成交值爲 4343.37 億元。

今天權值股台積電、大立光 (3008-TW) 收盤上漲，聯發科 (2454-TW) 收平盤 1095 元、鴻海 (2317-TW) 收盤下 1 元或 0.59%，報 169.5 元。

台積電今天以 802 元作收，較昨日上漲 6 元或 0.75%，成交量 2.48 萬張。