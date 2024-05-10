〈台股盤後〉類股輪動大盤「拉積」收紅上漲148點 周線連三紅
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 14:05
台股今 (10) 日出現類股高速輪動勢，收盤大盤指數以上漲 148.07 點或 0.72% 作收，收盤指數報 20708.84 點，成交值爲 4343.37 億元，雖然盤資金流向金融、航運股，造成電子股量能大失，但台積電 (2330-TW) 仍是穩住台股盤面的最大功臣。
同時，台股集中市場今天也收周線，上漲 378.52 點或 1.86%，周 K 線連三紅，且本周量能較上周放大。資深分析師簡伯儀說，5 月 10 日台股集中市場指數早盤以上漲百點開出 ，台股今天收周線量增收紅，周線連三紅的走勢，加上技術指標偏多，將有助多頭再攻堅。
但台股今日開高震盪，新台幣兌美元盤初也走升，惟在亞幣仍偏弱下，旋即呈現由升轉貶走勢，中午暫收 32.462 元，小貶 0.2 分。
而台積電也在今天盤後公布 2024 年 4 月營收 2360.2 億元，月增 20.9%，年增 59.6%，也改寫 6 個月來新高業績。
台股 2024 年 5 月 10 日大盤以 20582.12 點開出，最高 20765.82 點，最低 20574.01 點，高低點震盪點數達 191.81 點，大盤指數以上漲 148.07 點或 0.72% 作收，收盤指數報 20708.84 點，成交值爲 4343.37 億元。
今天早盤半導體、航運及金融股表現強勢，先前重心的電子股退居 C 位，盤中電子股成交比重降至 51%，而航運股成交比重高達 19%，、AI 伺服器的廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 表現偏弱、緯創 (3231-TW) 表現偏強勢，電子股成交
同時，今天貨櫃航運股揚眉吐氣，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 收盤報漲停，雖然長榮 (2603-TW) 攻上漲停，但收盤上漲 9.01%，報 193.5 元。
今天權值股台積電、大立光 (3008-TW) 收盤上漲，聯發科 (2454-TW) 收平盤 1095 元、鴻海 (2317-TW) 收盤下 1 元或 0.59%，報 169.5 元。
台積電今天以 802 元作收，較昨日上漲 6 元或 0.75%，成交量 2.48 萬張。
金融股指數收盤上漲 2.74%，創 2 年新高，表現佳的個股爲國泰金 (2882-TW)。
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