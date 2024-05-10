〈焦點股〉國泰金前4月海賺逾500億元 強漲半根登近2年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 11:08

目前已有 13 家金控揭曉前 4 月獲利，合計大賺近 2000 億元，預期富邦金 (2881-TW) 公布後，整體金控獲利可望飛越 2000 億元大關，續創歷史次高，其中，國泰金 (2882-TW) 累計稅後純益突破 500 億元，年增近 3 倍，EPS 達 3.53 元，今 (10) 日開盤即跳空大漲逾半根停板，最高來到 55 元，創近 2 年新高，整體金融股受到買盤青睞。

加權指數早盤上漲逾 140 點，一度站上 20700 點之上，金融族群扮演穩盤要角，上市金融保險類股指數盤中勁揚 1.8%，最高來到 1930.93 點，改寫逾 2 年新高。

國泰金今天登高一呼，股價強漲超過 5%，站穩所有均線之上，截至上午 11 點，成交量已激增至 5.5 萬張，超越前一日全日成交量，交投相當熱絡。

其他金融股方面，華南金、國票金同獲資金點火，股價勁揚 3-4%，富邦金、開發金、新光金亦表現強勢；銀行股京城銀也在買盤的追捧下，股價大漲超過 5%；此外，產險股旺旺保、中再保、第一保等漲勢均不俗。