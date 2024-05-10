前日銀官員：日本央行可能會穩定升息 最早可能7月行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-10 14:10

前日本央行官員前田榮二 (Eiji Maeda) 周五表示，如果經濟持續溫和復甦，日本央行可能最早在 7 月再次升息，並在明年及以後繼續穩定升息。

前田預計，日本央行還將在今年稍後，減少目前每月約 6 兆日元 (385 億美元) 的債券購買規模。

他表示：「從 4 月的會議紀要來看，日本央行顯然正在考慮進一步升息。」他補充說，下一次升息可能會在 7 月至 10 月之間的任何時間進行。

過去擔任本央行執行董事、負責監督其政策的前田預計，從明年開始，日本央行可能會繼續每 6 個月升息一次。根據經濟和物價發展情況，有時可能會將步伐加快至每季一次左右，

今年 3 月，日本央行結束了長達 8 年的負利率以及其他激進刺激政策，因為預期薪資上漲將支撐消費，並使通膨持續保持在 2% 的目標附近。

央行上個月發布了新的季度預測，預計未來幾年通膨率將保持在 2% 的目標附近，並暗示有可能進一步升息。