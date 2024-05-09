豐田大賺5兆日元但預告今年獲利萎縮兩成 全因加碼投資電動車跟AI

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 16:27

日本汽車大廠豐田周三公布亮眼季度財報表現，在 3 月為止的 2023 財年第四季業績表現優於預期，且全年度獲利與營收俱創歷史新高，全年獲利 5.35 兆日元，首次有日本企業突破 5 兆日元，但預估 2025 年 3 月結束的 2024 財年營收將下滑 20% 至 4.3 兆日元，主要因為為加強技術創新和保持市場競爭力，該車廠積極投資轉型。

《日經新聞》報導，豐田 2023 年度營業獲利率為 11.9%，高於特斯拉的 8.2% 和福斯的 7%，獲利能力的提高為加快投資速度提供資金，新財年的設備投資將比上財年增加 7%，研發費用增加 8%，均創歷史最高紀錄。

根據豐田周三提出的 2024 財年投資方針，將向電動車和 AI 等成長領域投資 1.7 兆日元，增加 4 成。

豐田社長兼執行長佐藤恆治說，豐田將有意識地投入鞏固基礎所需的資金和時間，預計設備投資將比上財年增加 7% 至 2.15 兆日元，研發費用將年增 8% 至 1.3 兆日元，齊創歷史最高紀錄。

該車廠提到了利用 AI 的自動駕駛等透過軟體控制汽車的技術，並將強化利用電池和氫能的業務，加強開發有利於脫碳的新一代發動機。

報導指出，豐田加大投資力道的背景是對汽車產業快速變化的危機感，車市競爭聚焦於軟體和電動化。美國特斯拉打算今年投資 100 億美元開發面向自動駕駛等領域的 AI 技術，更將在 8 月發佈無人駕駛計程車；在中國，小米等從通訊領域跨行的新興電動車廠商以軟體為武器，在「汽車智慧化」上發起攻勢，價格競爭也日益激烈。

設備投資方面，豐田正在美國投資約 2 兆日元生產電池，上月還表示將投資 2100 億日元，在美國的第 2 家工廠生產電動車。在中國，除接連推出新款電動車外，還與騰訊在軟體領域共同開發來提高競爭力。

豐田曾提出 2030 年銷售 350 萬輛電動車的目標，但去年僅賣出 10 萬輛，僅佔總銷量 1% 左右，但豐田正透過提高獲利能力來挽回局面。在 2006 財年（截至 2007 年 3 月）超過 2 兆日元後，豐田的營業獲利一直無法達到 3 兆日元，但 2023 財年迅速突破 5 兆日元，市值也接近 60 兆日元，跟特斯拉差距正在縮小。

儘管電動車目前在歐美市場成長速度走緩，但中長期成長前景不變，華爾街投行高盛預測，2030 年電動車在全球銷量中的佔比將達到 34%。

隨著研發費用和設備投資的增加，短期內恐成拉低豐田 2024 財年獲利的主要原因，預計將減少 3200 億日元。