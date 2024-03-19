雙贏！特斯拉開放Rivian車主使用自家充電樁 股價齊漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 11:09

Rivian 車主今後為愛車充電方便多了。

電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周一 (18 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 現已向 Rivian 駕駛者開放超級充電網。

這是投資者和駕駛者早已期待的一刻，特斯拉 2023 年中期與汽車製造商簽署一系列協議，在美國和加拿大開放其約莫 1.5 萬座快速充電站組成的網絡。Rivian 也在該協議之中。

該協議可創造雙贏局面，特斯拉能獲得充電營收，Rivian 則因有更廣泛的充電點而更有利銷售，因為「里程焦慮」(擔心電量耗盡而無處充電) 一直是讓消費者對電動車卻步的主因之一。

根據 Rivian 說法，特斯拉充電網絡於周一 12:00 起開放 Rivian 駕駛者使用，但必須搭配一款變壓器，Rivian 將免費贈送一個，駕駛可掃描車輛中的 QR 碼索取。

Rivian 周一股價收高 3.26% 至每股 11.40 美元、特斯拉則大漲 6.25%，收每股 173.80 美元，均高於同日大盤表現。S&P 500 指數上升 0.63%、那斯達克指數上升 0.82%。

然而，但由於特斯拉充電網絡開放的消息並不令人意外，因此 Rivian 股價上漲的大部分功勞應該歸功於市場。特斯拉周一也大漲，則因該公司未來幾日將調漲 Model Y 部分車款售價。

先前連番降價大幅衝擊特斯拉利潤，該公司指出，去年第四季營業利潤率約為 8%，年減約 8 個百分點。