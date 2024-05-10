壓碎創作者神經！iPad Pro廣告犯眾怒 蘋果罕見道歉

鉅亨網編譯許家華 2024-05-10 10:51

最新 iPad Pro 平板電腦的廣告在社群媒體上遭社會輿論嚴厲批評，向來強硬的蘋果 (AAPL-US) 周四 (9 日) 對此採取罕見措施──派人道歉了。

蘋果行銷副總裁 Tor Myhren 表示：「蘋果向來讚美用戶用各種方式表達自己，並透過 iPad 將他們的想法變為現實。我們的這段影片沒有達到預期目標，對此我們深表歉意。」

蘋果執行長庫克周二在 X 上發布該廣告，蘋果也同步投放至 YouTube 上。該廣告呈現一台巨大的液壓機，將一大堆傳統藝術創作工具緩緩壓至粉碎，最終液壓機升起，中央出現一台嶄新的 iPad Pro。

該廣告時長 1 分鐘，且命名為《壓碎》（Crush！)。 大致上，被蘋果「壓碎」的東西有小號、顏料桶、吉他、鋼琴、留聲機、雕像、鼓，還有相機、遊戲街機、顯示器、塑膠玩偶等。

《廣告時代》報導稱，蘋果決定不在電視上投放該廣告。

庫克在 X 上發布該廣告後，下方立即湧入上萬條謾罵批評的留言，雖然該廣告創意不難理解：蘋果將海量的功能「壓進」這塊又薄、又強大的平板，畫畫、編曲、拍照修圖等專業藝術創作都能做，但問題在於，作為一個定位面向專業使用者的消費性電子產品，該廣告無疑將創作者「吃飯的傢伙」全都壓碎了，這種「科技力碾壓創造力的象徵」徹底惹惱創作者。

有網友嘲諷稱，「蘋果用粉碎人類創造力和文化成就的象徵，來吸引專業創作者，真行啊。」

知名創投家、YC 聯合創辦人保羅. 葛拉漢評價稱，賈伯斯不會同意發布這則廣告的，光是看看就會令他痛苦不堪。

2011 年 3 月，賈伯斯在發布 iPad 2 時曾說，蘋果的基因中有這樣一種理念：單靠技術是不夠的——只有技術與文科聯姻（Liberal Arts），與人文（Humanities）聯姻， 才能產生讓我們心靈為之共鳴的效果。

但另一方面，大眾也不同聲浪。 行銷機構 Joint 創辦人表示，這個廣告或許不負使命？ 它令人難忘，獨特，我現在知道新 iPad 擁有更多功能，而且比以往更薄。