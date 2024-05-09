緯創與緯穎投入逾20億元取得內湖土地4406坪地上權
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 19:52
緯創 (3231-TW) 台北市內湖數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮在去年 3 月動工，投資金額超過 62.5 億元，預計 2026 年啟用，而緯創及旗下緯穎 (6669-TW) 則在今 (9) 日則分別以 8.56 億元及 12.28 億元拿下台北市內湖潭美段五小段土地地上權案。
台北市政府財政局以設定地上權方式釋出「內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地 (基地一)」及「內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地 (基地二)」兩宗招商案，以 60 年地上權的方式引進投資人開發，並在今天完成開標。
其中基地一由緯創以最高投標權利金 8.56 億元得標（權利金底價為 7.95 億元），基地二由緯穎科技以最高投標權利金 12.28 億元得標（權利金底價為 10.68 億元），溢價率分別為約 7.7% 及 14.9%，2 案預計於 113 年 6 月中旬前完成簽約，2 案預估民間投資金額可達約 40 億元。
台北市政府指出，今天完成開標的地上權案，本案基地一及基地二土地面積分別 1938 坪及 2468 坪，容積率均為 225%，建蔽率分別為 40%、50%，地上權存續期間為 60 年，基地鄰近內湖科技園區，周邊輕工業、辦公大樓及企業總部林立，東鄰國道一號內湖交流道出口，鄰近區域刻正規劃捷運東環段 Y35 站，未來通車後，大眾運輸機能顯著提升，期能藉由結合政府及民間資源共創台北市都市發展，提升公有土地開發效益。
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