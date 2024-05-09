統一Q1本業、業外皆美 稅後純益創同期新高 EPS 0.97元

統一各事業部第一季營收表現，食品及食糧事業部營收年成長 5.2%，便利商店及流通物流事業部營收年成長 37.6%，統一超 ( 2912-TW )2024 年第一季營收首度衝破 800 億 元創同期新高，包裝容器事業部營收年成長 3.8%。

統一第一季獲利成長則主因統一本業、統一中控 (0220.HK) 及統一超等獲利穩健並認列權益法投資收益增加。統一轉投資的統一超商首季稅後純益 29.44 億元，較去年同期增加 1.24 億元，成長 4.4%，主要係為台灣 7-ELEVEN 及菲律賓 7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。