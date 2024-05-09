統一Q1本業、業外皆美 稅後純益創同期新高 EPS 0.97元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 22:14
統一企業 (1216-TW) 今 (9) 日公布最新財報，2024 年第一季稅後純益爲 55.34 億元，季增約 2.54 倍，年增 10.6%，創歷史同期新高，每股純益爲 0.97 元。
統一 2024 年第一季營收 1587.56 億元，毛利率 32.58%，季增 1.26 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益爲 55.34 億元，季增約 2.54 倍，年增 10.6%，創歷史同期新高，每股純益爲 0.97 元。
統一各事業部第一季營收表現，食品及食糧事業部營收年成長 5.2%，便利商店及流通物流事業部營收年成長 37.6%，統一超 (2912-TW)2024 年第一季營收首度衝破 800 億 元創同期新高，包裝容器事業部營收年成長 3.8%。
統一第一季獲利成長則主因統一本業、統一中控 (0220.HK) 及統一超等獲利穩健並認列權益法投資收益增加。統一轉投資的統一超商首季稅後純益 29.44 億元，較去年同期增加 1.24 億元，成長 4.4%，主要係為台灣 7-ELEVEN 及菲律賓 7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。
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